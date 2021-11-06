Лидер УПЛ-2021/22 принял одного из главных претендентов на бронзу. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Ворскла на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Команды перед отчетной дуэлью разделяли 10 очков. Полтавский клуб в последнее время – на удивление комфортный соперник для динамовцев, выигравших 9 очных поединков подряд. В родных стенах киевляне на внутренней арене непобедимы. В рамках Премьер-лиги только Шахтер сумел отобрать у команды Луческу очки на НСК Олимпийский.

Динамо – Ворскла: онлайн-трансляция матча УПЛ

Классный высокий прессинг от хозяев. Киевляне испугали Ризныка, и голкипер Ворсклы выкатил в центр на соперника, оставив свои ворота пустыми. Буяльский медленновато принимал этот "пас" и слишком слабо пробил – Яворский успел сместиться напротив рамки и заблокировать. Вернувшийся в основу впервые за 4 матча Рамирес забросил в штрафную. Де Пена с острого угла не смог переиграть Ризныка. Первый удар Ворсклы на 18 минуте. Навес Пердуты после розыгрыша штрафного, удар Степанюка мимо цели с не слишком качественного положения.

Рамирес снова неплохо сотрудничает с Де Пеной. После углового Эрик скинул назад. Карлос с рикошетом от защитника пробил в штангу. Еще один почти идеально разыгранный угловой в исполнении Динамо. Цыганков обыгрался с Шапаренко и подал на дальнюю штангу. Там Забарный решил бить с лета под жесткой опекой, а мог сбросить в центр на совершенно свободного Рамиреса – был бы убийственный момент. "Ну, и что мы будем все время обороняться?! Иди туда!" – злится Максимов у боковой линии, его игроки огрызаются, мол, мы бы и рады, но банально не можем выйти вперед.

Цыганков метров с 30 дал выше со стандарта. Рангел прошел по правому флангу и заставил Забарного фолить на желтую карточку. Тилль со штрафного нацелено подал, а Рангел расстрелял с нескольких метров. Сработала традиционная проблема Динамо на втором этаже. Кошмар Забарного в воздухе продолжается. Тымчик прорвался по правому краю и прострелил в центр. Удар Рамиреса уверенно заблокировал защитник. Слишком много полтавских защитников перед воротами, но и венесуэлец запутался в своих ногах, потеряв драгоценное время.

Эрик чуть не исправился на 40 минуте. Рамирес после паса Сидорчука убрал соперника и классно покатил в разрез. Буяльский слишком поздно стартовал, не прочитав намерение партнера, однако и тот мог отдать помягче. Кендзера блестяще нашел Рамиреса пасом из глубины. Здесь уже идет дальний удар выше, опять не идеальное исполнение подводит. Судьи традиционно "феерят". Пердута опередил Сидорчука и откатил назад. Вратарь взял в руки, но Иванов не свистит свободный удар. Что там по правилам?

"Что это, если не отбор?!" – Сидорчук не согласился с фолом Тымчика. Судья сразу выписал желтую за споры. Ироническая улыбка Луческу. Судьи судьями, но капитану Динамо тоже стоит убрать эмоции – его команда выглядит не лучшим образом. Только 4 удара у киевлян за первые 45 минут против 3 попыток Ворсклы. По выстрелам в створ ворот вообще команда Максимова – лучше (1:2), да и по контролю мяча преимущество хозяев незначительно (52%:48%). В этом всем тоже судьи виноваты?

В перерыве Гармаш заменил Рамиреса. Степанюк прострелил с левого фланга, Кане пяткой продлил мимо Де Пены. И только Кендзера в эффектном падении заблокировал расстрельный удар Рангела. Гармаш после очередного прострела Тымчика пробивал на грани вратарской в ​​жесткой борьбе против Пуцлина. Травмировался Денис. Снова провал в центре поля от Динамо. И здесь также только Кендзера спасает. Не позволил действующий сегодня в центре обороны польский защитник забить уже в пустые ворота. Витиньо заменил Де Пену на 55 минуте.

Забарный, у которого уже есть желтая, снова необдуманно фолит. Здесь судья уже прощает динамовцев. Витиньо прошел левым флангом и отбросил под удар Сидорчуку – выше. Цыганков после стеночки с Гармашем вырезал под дальнюю штангу. Красиво, но минимально неточно. Те же люди на манеже. Цыганков удивительной подрезкой нашел Гармаша в убийственном моменте. Ризнык вытащил удар головой Дениса. Сидорчук нечаянно врезал Степанюку, став на пути форварда Ворсклы.

Эпизод в штрафной Динамо, но Иванов сначала не увидел блокировку. Виталий Романов на VAR посоветовал арбитру пересмотреть повторы. Пенальти. Похоже, справедливо. Оливье Тилль пробивает с 11-метровой отметки и прошивает Бущана, который почти потянул пенальти. Шапаренко дважды грубо сыграл. Николай получил только одну желтую. И здесь повезло Динамо. А вот у Ворсклы Даниил Кравчук вышел на 68-й, а 12 минут спустя получил второе предупреждение, которое превратилось в удаление. Два подряд дальних удара не слишком побеспокоили Ризныка.

Степанюк с отскоком от газона пробил издалека. Штанга спасает Бущана. Еще один дальний удар спокойно парирует вратарь Ворсклы. Витиньо забивает дебютный гол за Киев на 90+5 минуте. Забарный после подачи Цыганкова расстреливал, Ризнык еле парировал, но перед собой. Бразильский вингер уверенно добил. Бущан пошел в штрафную гостей на стандарте. Полтавская команда чуть не выбежала в контру на пустые ворота. Еще один стандарт без результата. Ворскла наносит первое поражение Динамо в УПЛ за почти что год. Команда Максимова набрала 28 баллов и вышла на 3-е место. Киевляне не обыграли "зелено-белых" впервые за 10 матчей. Подопечные Луческу дарят Шахтеру возможность сравняться по очкам, если "горняки" обыграют в воскресенье Колос.