УПЛ оголосила прогнозованого тренера 14-го туру чемпіонату
Перемога над київським Динамо (2:1) автоматично зробила керманича полтавської Ворскли Юрія Максимова фаворитом на приз найкращому тренеру 14-го туру Прем'єр-ліги.
52-річний фахівець очікувано визнаний тренером туру, повідомляє офіційний сайт УПЛ.
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Підопічні Максимова перервали 30-матчеву серію Динамо без поразок. За п'ятьма критеріями Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу керманич Ворскли отримав бал 4,6. Зокрема, "п'ятірками" його нагородили за номінальний результат команди, майстерність у роботі з кадрами та тренерський хист.
Нагадаємо, що за підсумками 14-ти турів Ворскла йде 4-ю в чемпіонаті (28 очок), відстаючи від третьої сходинки всього на один пункт.
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