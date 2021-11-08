52-річний фахівець очікувано визнаний тренером туру, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Бомбардир Зорі став гравцем туру в УПЛ

Підопічні Максимова перервали 30-матчеву серію Динамо без поразок. За п'ятьма критеріями Всеукраїнського об'єднання тренерів з футболу керманич Ворскли отримав бал 4,6. Зокрема, "п'ятірками" його нагородили за номінальний результат команди, майстерність у роботі з кадрами та тренерський хист.

Нагадаємо, що за підсумками 14-ти турів Ворскла йде 4-ю в чемпіонаті (28 очок), відстаючи від третьої сходинки всього на один пункт.

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