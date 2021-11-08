Экспертный совет УПЛ отдал приз иранскому форварду, сообщает официальный сайт организации.

Шахаб нашел объяснение своему хет-трику после перерыва

Шахаб в 14-м туре оформил хет-трик в поединке с Вересом. Легионер луганцев получил признание от пула 10-ти экспертов, в который, в частности, вошли два экс-наставника сборной Украины – Йожеф Сабо и Леонид Буряк. В предыдущем туре лучшим стал капитан Динамо Сергей Сидорчук.

К слову, в нынешнем сезоне Захедитабар Шахаб провел 19 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 мячей.

Заря уверенно переиграла Верес благодаря хет-трику Шахаба и поднялась на третье место – арбитр отменил два гола