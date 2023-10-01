"Всегда хочется говорить о футболе, но украинские арбитры не дают нам этого делать. У судей всегда была куча ошибок, но сейчас количество этих ошибок зашкаливает. Особенно в этом сезоне.

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Если брать конкретно Минай – восемь результативных ошибок. И это лишь те, явные, которые признают, кое-где, сами руководители судейского корпуса. Например, та ошибка, которая была в матче Минай – Шахтер, когда Георгий Судаков заработал прямую красную карточку и это видели все, кроме главного рефери, который находился в нескольких метрах.

Когда президенты клубов встречались между собой – высказывали много мыслей. Даже отправлять судей на детектор лжи. Да, это из области фантастики, но как-то нужно с этим бороться. Минай предлагает на общее рассмотрение владельцев клубов и руководства УПЛ следующее предложение. Чтобы с этого гонорара, который получают судьи (из тех взносов, которые клубы платят на УПЛ и УАФ), в случае результативной ошибки, которая повлияла на исход матча (например, то же самое удаление Судакова), возвращать какую-то определенную сумму. На наш взгляд – 70% от гонорара.

Это же обычные деловые отношения. Если подрядчик не выполнил, или некачественно выполнил работу перед заказчиком, то есть санкции. Мы за то, чтобы по-олдскульному наказывать гривной. Направим письмо всем клубам и руководству УПЛ. Послушаем, что скажут, а потом будем принимать решение", – сказал Небесник в эфире УПЛ-ТБ.

Детектор лжи, публичная жеребьевка и открытый рейтинг арбитров – состоялось заседание владельцев клубов УПЛ