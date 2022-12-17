Украинская Премьер-лига готовится раздать индивидуальные призы по итогам прошедших двух месяцев.

УПЛ на своем сайте назвала номинантов на награду лучшему игроку и тренеру чемпионата Украины по итогам последних двух месяцев.

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Среди футболистов на приз претендуют: Артем Довбик (СК Днепр-1), Михаил Мудрик (Шахтер), Игорь Кирюханцев (Заря), Олег Мозиль (Металлист 1925) и Виктор Цыганков (Динамо). Отдать свой голос за лучшего футболиста можно по ссылке.

В голосовании за топ-наставника принимают участие: Александр Кучер (СК Днепр-1), Эдмар (Металлист 1925), Игор Йовичевич (Шахтер), Младен Бартулович (Ингулец) и Юрий Вернидуб (Кривбасс). Выразить поддержку коучу можно здесь.

Напомним, голосование продлится до 13:00 пятницы 23 декабря.

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