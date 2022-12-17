Українська Прем'єр-ліга готується роздати індивідуальні призи за підсумками двох минулих місяців.

УПЛ на своєму сайті назвала номінантів на нагороду найкращому гравцю та тренеру чемпіонату України за підсумками останніх двох місяців.

Луческу проведе із Суркісом переговори в Монако – джерело розкрило причини зустрічі

Серед футболістів на приз претендують: Артем Довбик (СК Дніпро-1), Михайло Мудрик (Шахтар), Ігор Кирюханцев (Зоря), Олег Мозіль (Металіст 1925) та Віктор Циганков (Динамо). Віддати свій голос за найкращого футболіста можна за посиланням.

У голосуванні за топ-наставника беруть участь: Олександр Кучер (СК Дніпро-1), Едмар (Металіст 1925), Ігор Йовічевіч (Шахтар), Младен Бартуловіч (Інгулець) та Юрій Вернидуб (Кривбас). Висловити підтримку коучу можна тут.

Нагадаємо, голосування триватиме до 13:00 п’ятниці 23 грудня.

"Вони воювали з Чечнею, з Грузією, з Україною": легіонер УПЛ – про шанс у Шахтарі, агресію Рінкона, дружбу з кіпером МЮ