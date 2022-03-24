"Сейчас основная наша задача – чтобы все клубы и футболисты находились в безопасности. Пока действует военное положение, все наши действия сосредоточены на победе. Когда мы победим, то УПЛ соберется вместе со всеми клубами и УАФ. Мы обсудим дальнейшую судьбу чемпионата и примем решение.

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Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы чемпионат был доигран и завершен по спортивному принципу. Даже когда была вспышка эпидемии коронавируса, УПЛ стала одной из первых лиг, возобновивших первенство. Если ситуация будет разрешать, мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат по спортивному принципу.

Доиграть УПЛ за границей, например, в Польше или Турции? Пока это будет не совсем корректно. В стране действует военное положение, мы должны оставаться здесь и делать все для нашей победы. Выезжать за границу и играть там в футбол будет не очень правильно по отношению к нашим воинам и украинцам, которые остаются в нашей стране. Квота на еврокубки для украинских клубов? Мы обсуждали эту тему, но пока не даю комментариев", – отметил Дикий в интервью Fanday.

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