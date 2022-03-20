"Я знаю, что один из вариантов развития событий – это считать этот сезон недействительным и оставить результаты в прошлом сезоне. Полагаю, что это несправедливо. Большая часть чемпионата сыграно и существует определенное турнирное положение команд. В связи с войной есть смысл говорить о том, чтобы никто не покидал УПЛ.

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В высший дивизион могли бы зайти две команды из Первой лиги, и в Премьер-лиге играло бы 18 команд. Расположение команд в турнирной таблице нужно оставить таким, каково оно сейчас. Это мое мнение. Так подсказывает логика и мировая практика", – отметил Береза в комментарии Футбол News.

Добавим, что в Первой лиге лидируют Металлист (53 очка) и Кривбасс (42 пункта). У третьего Альянса сейчас 33 зачетных балла.

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