"Зараз основне наше завдання – щоб усі клуби та футболісти перебували у безпеці. Поки діє воєнний стан, всі наші дії зосереджені на перемогу. Коли ми переможемо, то УПЛ збереться разом з усіма клубами та УАФ. Ми обговоримо подальшу долю чемпіонату та ухвалимо рішення.

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Звичайно, ми зацікавлені в тому, щоб чемпіонат був дограний та завершений за спортивним принципом. Навіть коли був спалах епідемії коронавірусу, УПЛ стала однією з перших ліг, яка відновила першість. Якщо ситуація дозволятиме, ми зробимо все, щоб закінчити чемпіонат за спортивним принципом.

Дограти УПЛ за кордоном, наприклад у Польщі або Туреччині? Наразі це буде не зовсім коректно. У країні діє воєнний стан, ми маємо залишатися тут і робити все для нашої перемоги. Виїжджати за кордон і грати там у футбол буде не дуже слушно щодо наших воїнів та українців, які залишаються у нашій країні. Квота на єврокубки для українських клубів? Ми обговорювали цю тему, але поки не даю коментарів", – зазначив Дикий у інтерв'ю Fanday.

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