Главный тренер "бело-синих" Мирча Луческу объяснил, почему предпочитает Дениса Гармаша на острие атак киевского клуба, несмотря на большое количество форвардов в команде.

"Гармаш – это игрок, который выходит и делает разницу. Он забивает голы, он показывает пример профессионализма и преданности клубу, демонстрирует, как нужно биться за Динамо.

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Он просто более полезен, чем все остальные нападающие, он выходит, помогает команде и забивает голы. Остальным форвардам, видно, нужно еще больше времени провести с командой, чтобы адаптироваться к стилю игры", – сказал Луческу в комментарии SportArena.

Напомним, в текущем сезоне Гармаш провел за Динамо 17 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативные передачи.

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