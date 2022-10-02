Форвард Шахтера Даниил Сикан прокомментировал свою результативность после победы над Металлистом (6:1) в матче 5-го тура УПЛ.

"Возможно, это моя лучшая неделя в жизни. Мечтал забить за эту команду 3 гола, у меня это получилось. Спасибо команде и главному тренеру.

Хет-трики Мудрика и Сикана в видеообзоре матча Металлист – Шахтер – 1:6

Когда сердце билось быстрее? Матч с Металлистом важен, но встреча за сборную была важнее. Для нас, для команды, для всей Украины. Ведь в последний раз на Евро молодежная сборная выходила в 2011 году. Всей командой очень хотели победить, это очень большой шанс для всех игроков. Это чемпионат Европы, это вторая сборная после национальной, за футболистами будут наблюдать представители европейских клубов. Уверен, что все мечтают играть в Европе, в лучших командах.

Будет ли меня бояться Реал не знаю, это очень серьезная команда. Будет бой. Лига чемпионов – очень высокий уровень.

У меня дома у бабушки есть уголок для моих наград. Отдаю их ей. Туда же пойдут и мячи с матчей, в которых делал хет-трики", – сказал Сикан в комментарии ПРОФУТБОЛ Digital.

Напомним, в матче 5-го тура УПЛ Шахтер разбил Металлист со счетом 6:1 (хет-триком отличился Даниил Сикан), что позволило "горнякам" возглавить турнирную таблицу УПЛ.

Шахтер забил 6 голов Металлисту и вернулся на вершину УПЛ – хет-трик Сикана, у Мудрика три ассиста и промах с пенальти