Наставник Ингульца Сергей Лавриненко был признан лучшим тренером 11-го тура, информирует официальный сайт УПЛ.

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45-летний специалист получил 4,4 из 5 баллов от экспертного совета. Его подопечные сумели переиграть Олимпик (2:1), одержав первую в своей истории победу в рамках чемпионата Украины. До этого Ингулец 7 раз играл вничью и трижды проигрывал.

Заметим, после 11-ти туров команда из Петрового расположилась на 10 строчке турнирной таблицы, имея в своем активе 10 пунктов.

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