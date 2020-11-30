Наставник Ингульца Сергей Лавриненко поделился мыслями относительно победы над Олимпиком (2:1), которая стала для команды из Петрового первой в рамках чемпионата Украины.

"Хочу поздравить наш клуб с первой исторической победой в УПЛ! Игра была очень тяжелой, даже сложнее, чем с Динамо. Олимпик – очень интересный коллектив. Нам было по-настоящему сложно.

Тотальное фиаско голкипера Олимпика в видеообзоре поединка против Ингульца – 1:2

Где-то фортуна была на нашей стороне, но ребята ее заслужили своим старанием. Очень важно для нас психологически получить такой результат.

Игра получилась нервной. Соперник заставил нас переживать. В концовке Олимпик выпустил второго нападающего, стал играть проще и давление на наши ворота увеличилось. В итоге мы все же пропустили гол с пенальти", – цитирует Лавриненко официальный сайт Олимпика.

Заметим, после 11-ти туров Ингулец расположился десятым в турнирной таблице УПЛ. Олимпик идет девятым.

Ингулец одержал первую победу в УПЛ, переиграв Олимпик благодаря двум ляпам голкипера