УПЛ начала тендер на использование медиа-прав / фото из открытых источников

Украинская Премьер-Лига начала тендер на эксплуатацию медиаправ всех матчей чемпионата Украины, сообщает официальный сайт учреждения.

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Подать заявку могут все трансляторы, медиа- и телекоммуникационные компании, а также агентства в сфере спортивных прав до 27 июля.

Напомним, в последние годы матчи УПЛ транслировали телеканалы "Футбол", 2+2 и УНИАН. ТК "Футбол" официально вышел из борьбы после заявления Рината Ахметова о возвращении лицензий на вещание.

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