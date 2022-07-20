УПЛ розпочала тендер на використання медіа-прав – чемпіонат України отримає нового транслятора
18:11 - Читать на русском
Керівництво УПЛ проведе тендер, аби обрати нового транслятора матчів чемпіонату України.
Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав усіх матчів чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт установи.
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Подати заявку можуть усі транслятори, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав до 27 липня.
Нагадаємо, останніми роками матчі УПЛ транслювали телеканали "Футбол", 2+2 та УНІАН. ТК "Футбол" офіційно вийшов з боротьби після заяви Ріната Ахметова про повернення ліцензій на мовлення.
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