УПЛ почала тендер на використання медіа-прав / фото з відкритих джерел

Українська Прем’єр-Ліга розпочала тендер на експлуатацію медіа-прав усіх матчів чемпіонату України, повідомляє офіційний сайт установи.

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Подати заявку можуть усі транслятори, медіа- та телекомунікаційні компанії, а також агентства у сфері спортивних прав до 27 липня.

Нагадаємо, останніми роками матчі УПЛ транслювали телеканали "Футбол", 2+2 та УНІАН. ТК "Футбол" офіційно вийшов з боротьби після заяви Ріната Ахметова про повернення ліцензій на мовлення.

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