"План А – это оставляем оптимистический сценарий, который удастся доиграть. План Б – это подводить итоги чемпионата и признать, что не был доигран в связи с форс-мажорными обстоятельствами и готовиться к следующему сезону.

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Предварительно мы провели переговоры со стадионами, находящимися на западе страны. Они готовы принять объем всех матчей, но остается открытым вопрос относительно некоторых клубов, смогут ли они принять участие. Следует учитывать, что многие клубы отдали своих легионеров в аренду до 30 июня на основании соответствующего решения ФИФА. Поэтому нужно все учесть, чтобы сохранить спортивный принцип, чтобы все клубы, если примут решение о доигрывании, были в оптимальных составах.

Я скажу свое видение, что он может быть доигран только при условии, что все клубы будут участвовать. В любом случае, окончательное решение должны быть приняты всеми клубами и после этого, его должен утвердить исполнительный комитет УАФ. Только после этого это будет финальное решение", – отметил Дикий в комментарии Футбол News.

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