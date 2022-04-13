"План А – це залишаємо оптимістичний сценарій, що вдасться його дограти. План Б – це підбивати підсумки чемпіонату й визнати, що не був дограний у зв’язку з форс-мажорними обставинами, й готуватись до наступного сезону.

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Попередньо ми провели перемовини зі стадіонами, які перебувають на заході країни. Вони готові прийняти обсяг всіх матчів, але залишається відкритим питання щодо деяких клубів, чи зможуть вони взяти учать. Потрібно враховувати, що багато клубів віддали своїх легіонерів в оренду до 30 червня на підставі відповідного рішення ФІФА. Тому також потрібно все врахувати, щоб зберегти спортивний принцип, щоб всі клуби, якщо ухвалять рішення про догравання, були в оптимальних складах.

Я скажу своє бачення, що він може бути дограний тільки при умові, що всі клуби будуть брати участь. В будь-якому разі, остаточне рішення мають ухвалити всі клуби й після цього, його має затвердити виконавчий комітет УАФ. Тільки після цього це буде фінальне рішення", – зазначив Дикий у коментарі Футбол News.

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