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УПЛ готовит иск в CAS против "2+2" и клубов, которые сотрудничают с каналом, – СМИ

11:26 28 Читати українською
УПЛ готовит иск в CAS против "2+2" и клубов, которые сотрудничают с каналом, – СМИ
Ігорь Цыганык / Фото 2+2

Руководство лиги не собирается мириться с текущим распределением трансляций матчей.

О вероятном судебном конфликте между каналом "2+2", его клубами-партнерами и УПЛ информирует программа ТаТоТаке.

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Украинская Премьер-лига предложила телевещателю и оппозиционным клубам (Динамо, Десне, СК Днепр-1, Карпатам и Заре) решить вопрос мирным путем, что поспособствует созданию единого телепула в будущем. УПЛ готова смириться с неудачей телепула в текущей кампании, но при условии, что в сезоне 2020/2021 все будет организовано цивилизованным путем.

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Впрочем, телеканалы и названные клубы не соглашаются на это предложение, потому УПЛ будет готовиться к судебным разбирательствам. Премьер-лига собирается обратиться в Спортивный арбитражный суд Лозанны. В то же время оппоненты единого телепула убеждены, что подобный конфликт не входит в юрисдикцию CAS.

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телевидение УПЛ Спортивный арбитражный суд в Лозанне
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