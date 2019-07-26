Денисов: Решать ситуацию с клубами, которые отказываются транслировать свои матчи на ТК Футбол, будет УПЛ

Руководитель ТК Футбол 1/2 Александр Денисов прокомментировал получение его телеканалами единого телепула на УПЛ.

"Накануне мы получили от УПЛ официальное сообщение, что решение большинства клубов – за подписание трехлетнего соглашения с телеканалами Футбол. С этого момента подписываем контракт с УПЛ и готовимся к организации матчей 1-го тура.

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Если спросите, что касается клубов, которые проголосовали против регламентных норм и подписали прямые контракты с другим телевещателем, мы ни в коем случае не находимся в конфликте с этими клубами и не собираемся с ними конфликтовать.

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У нас контракт с УПЛ, соответственно, именно она будет разговаривать с этими клубами, как решить эту ситуацию. Верим, что наверняка есть вариант, и он обязательно будет поддержан всеми для мирного урегулирования данного конфликта", – сказал Денисов в эфире телеканала "Футбол 1".