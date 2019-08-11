УПЛ готує позов в CAS проти "2+2" і клубів, які співпрацюють з каналом, – ЗМІ

Керівництво ліги не збирається миритись з поточним розподілом трансляцій матчів.

Про імовірний судовий конфлікт між каналом "2+2", його клубами-партнерами і УПЛ інформує програма ТаТоТаке.

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Українська Прем'єр-ліга запропонувала телемовнику і опозиційний клубам (Динамо, Десні, СК Дніпро-1, Карпатам та Зорі) владнати непорозуміння мирним шляхом, що посприяє створенню єдиного телепулу у майбутньому. УПЛ готова змиритися з невдачею телепулу у поточній кампанії, але за умови, що в сезоні 2020/2021 все буде організовано цивілізованим шляхом.

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Втім, телеканали і названі клуби не погоджуються на цю пропозицію, тому УПЛ буде готуватися до судових розглядів. Прем'єр-ліга збирається звернутися до Спортивного арбітражного суду Лозанни. У той же час опоненти єдиного телепулу переконані, що подібний конфлікт не входить до юрисдикції CAS.