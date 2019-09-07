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Уотфорд уволил Грасию с должности главного тренера – первая отставка в АПЛ 2019/20

20:17 58 Читати українською
Уотфорд уволил Грасию с должности главного тренера – первая отставка в АПЛ 2019/20
Хави Грасия / Reuters

"Шершни" решили прекратить сотрудничество с испанским специалистом.

Английский Уотфорд на официальном сайте объявил об увольнении Хави Грасии.

Вест Хэм занял последнюю строчку в интересном рейтинге АПЛ, Манчестер Сити – второй

Команда крайне неудачно начала сезон, набрав всего одно очко в четырех турах. Именно Уотфорд занимает последнюю строчку АПЛ, что привело к отставке 49-летнего рулевого. Вместе с Грасией "шершней" покинули и его ассистенты. Вскоре Уотфорд назовет имя нового тренера, который попытается исправить неприятную ситуацию.

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Напомним, в сезоне 2018/19 Уотфорд добрался до финала Кубка Англии, а также занял одиннадцатое место АПЛ.

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Англия Хавьер Грасия Хавьер Грасия Уотфорд Уотфорд
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