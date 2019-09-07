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Вест Хэм занял последнюю строчку в интересном рейтинге АПЛ, Манчестер Сити – второй

09:46 139 Читати українською
Вест Хэм занял последнюю строчку в интересном рейтинге АПЛ, Манчестер Сити – второй
Андрей Ярмоленко / ФК Вест Хэм

Андрей Ярмоленко и его Вест Хэм отличились антидостижением на старте сезона АПЛ.

Издание StatsBomb составило рейтинг команд АПЛ по показателю xG у своих ворот. Вест Хэм Ярмоленко возглавил этот список с конца. Показатель команды составил чуть менее 2,2.

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Лучшей командой по этому показателю Манчестер Юнайтед – 0,6. Манчестер Сити, где выступает Александр Зинченко, имеет 0,62.

Показатель xG – это метод оценки качества моментов, которые команда создает или допускает у своих ворот.

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Теги
Манчестер Сити Манчестер Сити Англия Украинцы за рубежом Андрей Ярмоленко Андрей Ярмоленко Вест Хэм Вест Хэм Александр Зинченко Александр Зинченко
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