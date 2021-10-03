Новичок АПЛ на своем официальном сайте объявил об увольнении 41-летнего Хиско Муньоса.

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Причина решения – слабые результаты в последних матчах. В 6 турах Уотфорд добыл лишь одну победу, оказавшись на 14-м месте таблицы. Муньос возглавил "шершней" в декабре прошлого года и вывел команду в АПЛ, однако этого оказалось недостаточно для полного доверия руководства.

Теперь Уотфорд имеет две недели на поиски нового наставника, который будет готовить команду к матчу 8-го тура АПЛ против Ливерпуля (16 октября).

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