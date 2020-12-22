Один из лидеров Чемпионшипа – Уотфорд – определился с наставником.

Уотфорд уволил главного тренера – клуб из Чемпионшип претендует на выход в АПЛ

Новым главным тренером "шершней" стал Хиско Муньос, сообщает официальный сайт команды. Детали соглашения с 40-летним специалистом не сообщаются.

Напомним, почти всю свою карьеру игрока Хиско провел в Испании. Наибольших успехов достиг в составе Валенсии, с которой завоевал Суперкубок УЕФА, а также выиграл чемпионат Испании и Кубок страны. Первый опыт самостоятельной тренерской работы специалист получил в тбилисском Динамо, за которое выступал с 2011 по 2014 годы. С грузинской командой он выиграл местный чемпионат в 2020 году.

К слову, последним тренером Уотфорда был серб Владимир Ивич, который покинул команду на прошлой неделе. На момент отставки он оставил "шершней" на пятой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа – в активе команды 9 побед, 7 ничьих и четыре поражения.

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