Главный тренер английского Уотфорда Владимир Ивич больше не является главным тренером одного из претендентов на выход в элиту, сообщает официальный сайт "шершней".

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Вместе с 43-летним специалистом клуб покинул и весь его тренерский штаб. Пока неизвестно, кто будет выполнять тренерские обязанности после ухода наставника.

Напомним, серб возглавлял Уотфорд с августа 2020 года и на момент отставки оставил его на пятой строчке турнирной таблицы Чемпионшипа – в активе команды 9 побед, 7 ничьих и четыре поражения. От второй ступени "шершней" отделяет всего 4 очка.

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