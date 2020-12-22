Один з лідерів Чемпіоншипу – Уотфорд – визначився з наставником.

Уотфорд звільнив головного тренера – клуб з Чемпіоншип претендує на вихід в АПЛ

Новим головним тренером "шершнів" став Хіско Муньйос, повідомляє офіційний сайт команди. Деталі угоди з 40-річним фахівцем не повідомляються.

Нагадаємо, майже всю свою кар'єру гравця Хіско провів у Іспанії. Найбільших успіхів досяг у складі Валенсії, з якою завоювава Суперкубок УЄФА, а також виграв чемпіонат Іспанії і Кубок країни. Перший досвід самостійної тренерської роботи фахівець отримав у тбіліському Динамо, за яке виступав з 2011 по 2014 роки. З грузинською командою він виграв місцевий чемпіонат у 2020 році.

До слова, останнім тренером Уотфорда був серб Владімір Івіч, який покинув команду минулого тижня. На момент відставки він залишив "шершнів" на п'ятій сходинці турнірної таблиці Чемпіоншипу – в активі команди 9 перемог, 7 нічиїх і чотири поразки.

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