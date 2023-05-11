Уотфорд не стал продлевать контракт с Уайлдером – клуб назначил нового тренера
Валерьен Исмаэль стал новым главным тренером Уотфорда.
Как информирует официальный сайт Уотфорда, "шершни" станут для 47-летнего специалиста третьим английским клубом. Ранее Исмаэль уже тренировал Барнсли и Вест Бромвич Альбион.
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Исмаэль находился без работы с тех пор, как Бешикташ уволил его в начале этого сезона после серии неудачных результатов. Теперь уже сам Валерьен заменит Криса Уайлдера. Напомним, что Уайлдер сам сменил Славена Билича по ходу этого сезона.
Уотфорд не сумел пробиться в плей-офф по итогам регулярного сезона. Команда заняла 11 место в Чемпионшипе и предпримет новую попытку повыситься в классе уже в следующем сезоне.
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