Як інформує офіційний сайт Уотфорда, "шершні" стануть для 47-річного фахівця третім англійським клубом. Раніше Ісмаель вже тренував Барнслі і Вест Бромвіч Альбіон.

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Ісмаель перебував без роботи відтоді, як Бешикташ звільнив його на початку цього сезону після серії невдалих результатів. Тепер уже сам Валерьєн замінить Кріса Вайлдера. Нагадаємо, що Вайлдер сам змінив Славена Біліча під час цього сезону.

Уотфорд не зумів пробитися в плей-офф за підсумками регулярного сезону. Команда посіла 11 місце в Чемпіоншипі і зробить нову спробу підвищитися в класі вже наступного сезону.

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