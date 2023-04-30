"Чайки" уже организовали первый трансфер на летнее межсезонье. Им станет 21-летний форвард Жоау Педро из Уотфорда, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

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Клубы обо всем договорились, игрок прошел медосмотр несколько дней назад, но официальное подтверждение будет несколько позже. Сумма трансфера составит 30 млн фунтов, что станет новым трансферным рекордом для Брайтона. Предыдущую планку установил Энок Мвепу, за которого два года назад заплатили Зальцбургу 20 млн фунтов.

Педро в нынешнем розыгрыше Чемпионшипа провел за Уотфорд 35 матчей, оформив 11 голов и 4 ассиста.

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