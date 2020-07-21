Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча

В поединке 37-го тура Манчестер Сити на выезде уверенно одолел Уотфорд. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Первый тайм стал бенефисом Рахима Стерлинга. Форвард Манчестер Сити открыл счет мощным выстрелом в девятку, а затем заработал пенальти. Взялся бить сам пострадавший, но пробил Фостера лишь со второй попытки.

Манчестер Сити уничтожил Уотфорд, закрутив борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов

После перерыва молодой Фоден сделал счет разгромным. Гвардиола выпустил нескольких свежих игроков, среди которых и Александр Зинченко. Украинец появился на 64-й минуте и успел увидеть гол Ляпорта с подачи Де Брюйне – 0:4.