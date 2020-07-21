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Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча

21 июля 22:42 - Читати українською
Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча
Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4 – видео голов и обзор матча

В поединке 37-го тура Манчестер Сити на выезде уверенно одолел Уотфорд. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

 
Рахим Стерлинг 31’
Рахим Стерлинг 39’
Фил Фоден 63’
Эмерик Ляпорт 67’
31’ Рахим Стерлинг
39’ Рахим Стерлинг
63’ Фил Фоден
67’ Эмерик Ляпорт

Первый тайм стал бенефисом Рахима Стерлинга. Форвард Манчестер Сити открыл счет мощным выстрелом в девятку, а затем заработал пенальти. Взялся бить сам пострадавший, но пробил Фостера лишь со второй попытки.

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После перерыва молодой Фоден сделал счет разгромным. Гвардиола выпустил нескольких свежих игроков, среди которых и Александр Зинченко. Украинец появился на 64-й минуте и успел увидеть гол Ляпорта с подачи Де Брюйне – 0:4.

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Видеоновости Англия Уотфорд - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Уотфорд Уотфорд
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