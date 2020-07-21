Уотфорд – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 37-го туру Манчестер Сіті на виїзді впевнено здолав Уотфорд. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

Перший тайм став бенефісом Рахіма Стерлінга. Форвард Манчестер Сіті відкрив рахунок потужним пострілом в дев'ятку, а згодом заробив пенальті. Взявся бити сам постраждалий, але пробив Фостера лише з другої спроби.

Манчестер Сіті знищив Уотфорд, закрутивши боротьбу за виживання – три команди йдуть поруч з однаковою різницею голів

Після перерви молодий Фоден зробив рахунок розгромним. Гвардіола випустив кількох свіжих гравців, серед яких і Олександр Зінченко. Українець з'явився на 64-й хвилині і встиг побачити гол Ляпорта з подачі Де Брюйне – 0:4.