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Уотфорд – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу

22:42 - Читать на русском
Уотфорд – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу
Уотфорд – Манчестер Сіті – 0:4 – відео голів та огляд матчу

У поєдинку 37-го туру Манчестер Сіті на виїзді впевнено здолав Уотфорд. Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".

 
Рахім Стерлінг 31’
Рахім Стерлінг 39’
Філ Фоден 63’
Емерік Ляпорт 67’
31’ Рахім Стерлінг
39’ Рахім Стерлінг
63’ Філ Фоден
67’ Емерік Ляпорт

Перший тайм став бенефісом Рахіма Стерлінга. Форвард Манчестер Сіті відкрив рахунок потужним пострілом в дев'ятку, а згодом заробив пенальті. Взявся бити сам постраждалий, але пробив Фостера лише з другої спроби.

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Після перерви молодий Фоден зробив рахунок розгромним. Гвардіола випустив кількох свіжих гравців, серед яких і Олександр Зінченко. Українець з'явився на 64-й хвилині і встиг побачити гол Ляпорта з подачі Де Брюйне – 0:4.

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Англія Відеоновини Уотфорд - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Уотфорд Уотфорд
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