Манчестер Сити уничтожил Уотфорд, закрутив борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов

Манчестер Сити от чемпионата уже ничего не нужно, а вот Уотфорд продолжает борьбу за выживание, на момент старта поединка находясь в трёх очках от зоны вылета. Конечно же, "шершням" желательно было бы зацепиться хотя бы за ничью, но их устроило бы и поражение с как можно меньшей разницей голов. До стартового свистка она составляла -23, в то время как Астон Вилла и Борнмут имели по -27. Осложнялась задачи увольнением главного тренера Найджела Пирсона, вместо которого на поле команду вывел 41-летний Айден Маллинс. Пеп Гвардиола, в свою очередь, решил приберечь в запасе Александра Зинченко, выпустив на его позицию Жоао Канселу.

Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Уотфорд избрал стратегию тотальной игры на отбой. К 15-й минуте хозяева владели мячом всего 14% игрового времени и отдали всего 23 передачи против 143 у "горожан". В дальнейшем статистика сильно не улучшалась, однако тактика "шершней" работала – до 30-й минуты четыре из семи ударов Манчестер Сити были заблокированы, ещё два прошли сильно мимо, и только выстрел Родри метров с 25-ти с рикошетом от Жезуса полетел под перекладину – Фостер парировал в блестящем прыжке. Подопечным Айдена Маллинса даже удалось огрызнуться ударом Хьюза из-за пределов штрафной, но он оказался слишком неточным.

Казалось, что всё идет по плану Уотфорда, но в последней трети первого тайма оборона хозяев не выдержала. За кучей быстрых мелких передач на 31-й минуте "шершни" пропустили проникающий пас Уокера в центр штрафной – не успели защитники развернуть головы, как Рахим мощным выстрелом направил мяч в дальнюю девятку. Ещё через семь минут Стерлинг ворвался на линию штрафной, неожиданно сделал паузу и получил по ногам от Хьюза. Арбитр Майкл Оливер назначил пенальти, Раз взялся его выполнять – и не пробил Фостера! Впрочем, тут же форвард сыграл на добивании. 2:0. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Уже на первых двух минутах второго тайма гости могли довести дело до разгрома, однако удары Жезуса и Стерлинга метров с 20-ти Фостер парировал. На 51-й был очень неточный выстрел Канселу с левого края штрафной, а на 60-й с дальней дистанции стрелял де Брюйне – и снова Фостер справился. Впрочем, долго так держаться Уотфорд не мог: на 63-й минуте Стерлинг получил разрезной пас от де Брюйне и пробил в левый угол, Фостер парировал, но Фоден тут же сыграл на добивании – 0:3. Ещё через четыре минуты прилетел четвёртый гол – это Ляпорт головой замкнул классный навес де Брюйне со стандарта. Между этими эпизодами на поле появился Александр Зинченко, заменивший Уокера и перешедший на родной левый фланг.

В последние 20 минут Манчестер Сити продолжил доминировать. Так, на 70-й с линии штрафной над воротами пробивал Жезус, а на 77-й Фоден с дальней дистанции целил под перекладину – чуть неточно. Это был уже 21-й удар "горожан" по воротам. Впрочем, постепенно стала заметно отсутствие мотивации со стороны вице-чемпиона. Уотфорд даже немного поатаковал в конце встречи, но ничего опасного создать не удалось. Уже на последней секунде Жезус ударом головой забил пятый гол, но его отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал крупную победу гостей со счётом 0:4.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 78 очков, оставаясь на второй позиции с отрывом от третьего Челси в 15 зачётных баллов. Уотфорд держится семнадцатым, имея 34 пункта в активе и -27 в разнице голов. За ним следуют Астон Вилла и Борнмут с 31 очком и -27 по разнице. "Вишенки" в этом туре уже сыграли, а вот бирмингемцы свой поединок начнут прямо после матча "шершней".

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