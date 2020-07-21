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Манчестер Сити уничтожил Уотфорд, закрутив борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов

21 июля 21:53 - Читати українською
Манчестер Сити уничтожил Уотфорд, закрутив борьбу за выживание – три команды идут рядом с одинаковой разницей голов
Уотфорд – Манчестер Сити – 0:4

Уотфорд в рамках домашнего поединка 37-го тура АПЛ потерпел сокрушительное поражение от Манчестер Сити (0:4).

 
Рахим Стерлинг 31’
Рахим Стерлинг 39’
Фил Фоден 63’
Эмерик Ляпорт 67’
31’ Рахим Стерлинг
39’ Рахим Стерлинг
63’ Фил Фоден
67’ Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити от чемпионата уже ничего не нужно, а вот Уотфорд продолжает борьбу за выживание, на момент старта поединка находясь в трёх очках от зоны вылета. Конечно же, "шершням" желательно было бы зацепиться хотя бы за ничью, но их устроило бы и поражение с как можно меньшей разницей голов. До стартового свистка она составляла -23, в то время как Астон Вилла и Борнмут имели по -27. Осложнялась задачи увольнением главного тренера Найджела Пирсона, вместо которого на поле команду вывел 41-летний Айден Маллинс. Пеп Гвардиола, в свою очередь, решил приберечь в запасе Александра Зинченко, выпустив на его позицию Жоао Канселу.

Уотфорд – Манчестер Сити: онлайн-видеотрансляция матча АПЛ – как это было

Уотфорд избрал стратегию тотальной игры на отбой. К 15-й минуте хозяева владели мячом всего 14% игрового времени и отдали всего 23 передачи против 143 у "горожан". В дальнейшем статистика сильно не улучшалась, однако тактика "шершней" работала – до 30-й минуты четыре из семи ударов Манчестер Сити были заблокированы, ещё два прошли сильно мимо, и только выстрел Родри метров с 25-ти с рикошетом от Жезуса полетел под перекладину – Фостер парировал в блестящем прыжке. Подопечным Айдена Маллинса даже удалось огрызнуться ударом Хьюза из-за пределов штрафной, но он оказался слишком неточным.

Казалось, что всё идет по плану Уотфорда, но в последней трети первого тайма оборона хозяев не выдержала. За кучей быстрых мелких передач на 31-й минуте "шершни" пропустили проникающий пас Уокера в центр штрафной – не успели защитники развернуть головы, как Рахим мощным выстрелом направил мяч в дальнюю девятку. Ещё через семь минут Стерлинг ворвался на линию штрафной, неожиданно сделал паузу и получил по ногам от Хьюза. Арбитр Майкл Оливер назначил пенальти, Раз взялся его выполнять – и не пробил Фостера! Впрочем, тут же форвард сыграл на добивании. 2:0. Именно с этим счётом команды и ушли на перерыв.

Уже на первых двух минутах второго тайма гости могли довести дело до разгрома, однако удары Жезуса и Стерлинга метров с 20-ти Фостер парировал. На 51-й был очень неточный выстрел Канселу с левого края штрафной, а на 60-й с дальней дистанции стрелял де Брюйне – и снова Фостер справился. Впрочем, долго так держаться Уотфорд не мог: на 63-й минуте Стерлинг получил разрезной пас от де Брюйне и пробил в левый угол, Фостер парировал, но Фоден тут же сыграл на добивании – 0:3. Ещё через четыре минуты прилетел четвёртый гол – это Ляпорт головой замкнул классный навес де Брюйне со стандарта. Между этими эпизодами на поле появился Александр Зинченко, заменивший Уокера и перешедший на родной левый фланг.

В последние 20 минут Манчестер Сити продолжил доминировать. Так, на 70-й с линии штрафной над воротами пробивал Жезус, а на 77-й Фоден с дальней дистанции целил под перекладину – чуть неточно. Это был уже 21-й удар "горожан" по воротам. Впрочем, постепенно стала заметно отсутствие мотивации со стороны вице-чемпиона. Уотфорд даже немного поатаковал в конце встречи, но ничего опасного создать не удалось. Уже на последней секунде Жезус ударом головой забил пятый гол, но его отменили из-за офсайда. Финальный свисток зафиксировал крупную победу гостей со счётом 0:4.

Таким образом, Манчестер Сити набрал 78 очков, оставаясь на второй позиции с отрывом от третьего Челси в 15 зачётных баллов. Уотфорд держится семнадцатым, имея 34 пункта в активе и -27 в разнице голов. За ним следуют Астон Вилла и Борнмут с 31 очком и -27 по разнице. "Вишенки" в этом туре уже сыграли, а вот бирмингемцы свой поединок начнут прямо после матча "шершней".

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Англия Уотфорд - Манчестер Сити Манчестер Сити Манчестер Сити Уотфорд Уотфорд Александр Александр Зинченко
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