Уотфорд має найбільше заражених коронавірусом серед усіх клубів АПЛ – гравці збираються бойкотувати тренування

Футболісти Уотфорда отримали кілька зайвих приводів для занепокоєння перед можливим відновленням сезону.

Троє представників "шершнів" здали позитивний тест на коронавірус, інформує журналіст The Athletic Девід Орнштейн у Твіттері.

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Заразилися один гравець та двоє працівників. Жодних серйозних симптомів немає, однак хворі щонайменше тиждень перебуватимуть на карантині. Деякі гравці Уотфорда вирішили відмовитися від нинішнього (20 травня) тренування, побоюючись нових випадків зараження. Клуб не має права змушувати їх грати або тренуватися, тому на заняттях будуть лише ті, хто прийде добровільно.

Додамо, що Уотфорд найбільше постраждав від коронавірусу серед усіх клубів АПЛ. Наразі в лізі виявлені шість випадків – три в Уотфорді, один в Бернлі та ще два в клубі, який не називають.

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