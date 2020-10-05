Эвертон в своей работе на трансферном рынке не забыл об усилении обороны.

"Ириски" на своем сайте сообщили о переходе Бена Годфри из Норвича. Контракт новичка рассчитан на пять лет.

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По неофициальным данным, цена английского центрбека составила 25 млн фунтов, еще 5 млн предусмотрены бонусами. 22-летний Годфри стал пятым новичком Эвертона в это межсезонье после Нкунку, Хамеса, Дукуре и Аллана. Сейчас "ириски" сенсационно возглавляют турнирную таблицу АПЛ.

Добавим, что в прошлом сезоне Годфри провел за Норвич 33 матча, результативными действиями не отличался. "Канарейки" заняли последнее место и вылетели в Чемпионшип.

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