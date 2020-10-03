Вест Хэм и Кристал Пэлас интересуются полузащитником Эвертона Тео Уолкоттом, сообщает издание TEAMtalk.

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Оба клуба уже связались с лондонцами на предмет трансфера экс-звезды сборной Англии. 31-летний англичанин недоволен своим положением в составе "ирисок", поэтому не против сменить клуб. К слову, главный тренер Эвертона Карло Анчелотти также готов к его отъезду до истечения срока контракта (июнь 2021 года).

Напомним, Уолкот перешел в Эвертон из Арсенала в январе 2018 года за 22,5 млн евро. В текущем сезоне АПЛ полузащитник на поле еще не появлялся. Transfermarkt оценивает футболиста в 12 млн евро.

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