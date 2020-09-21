Младший брат жены футболиста, Мисс Исландия-2008 Александры Иварсдоттир, Максимилиан Иварссон трагически погиб в возрасте 11 лет, сообщает The Sun.

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По информации издания, несчастье произошло 8 сентября, за пять дней до того, как Сигурдссон сыграл в победном матче 1-го тура АПЛ против лондонского Тоттенхэма (1:0).

Отмечается, что мальчик умер в результате неосторожного обращения с оружием. Якобы Максимилиан достал из замкнутого шкафа дробовик и, играя с ним, случайно выстрелил в себя. Местные СМИ утверждают, что отец Иварссона является заядлым охотником, но не сообщается, было ли это его оружие.

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