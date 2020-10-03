Вест Хем і Крістал Пелас цікавляться півзахисником Евертона Тео Волкотом, повідомляє видання TEAMtalk.

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Обидва клуби вже зв’язались з лондонцями на предмет трансферу екс-зірки збірної Англії. 31-річний англієць незадоволений своїм становищем у складі "ірисок", тому не проти змінити клуб. До слова, головний тренер Евертона Карло Анчелотті також готовий до його від'їзд до закінчення терміну контракту (червень 2021 року).

Нагадаємо, Волкот перейшов до Евертона з Арсенала у січні 2018 року за 22,5 млн євро. У поточному сезоні АПЛ півзахисник на полі ще не з'являвся. Transfermarkt оцінює футболіста у 12 млн євро.

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