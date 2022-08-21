Унижение Ордеца в видеообзоре матча Бохум – Бавария – 0:7
21:31 - Читати українською
Бавария камня на камне не оставила от Бохума, в состав которого вышел Иван Ордец. Смотрите видео голов на Футбол 24.
Лерой Сане 4’
Маттейс Де Лигт 25’
Кингсли Коман 33’
Садио Мане 43’
Садио Мане 58’
Кристиан Гамбоа 69’
Серж Гнабри 76’
4’ Лерой Сане
25’ Маттейс Де Лигт
33’ Кингсли Коман
43’ Садио Мане
58’ Садио Мане
69’ Кристиан Гамбоа
76’ Серж Гнабри
Сане открыл счет в матче уже на 4-й минуте, когда классно положил в ближнюю девятку после паса Комана. Де Лигт замкнул навес Киммиха с углового, а Коман и Мане еще до перерыва оформили разгромное преимущество мюнхенцев.
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Садьо записал в свой актив дубль в начале второй половины голом с пенальти. Гамбоа срезал мяч в свои ворота, сделав счет 0:6, но Бавария не остановилась – Гнабри забил седьмой гол в ворота команды Ордеца, не доигравшего матч до конца.
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