Бавария камня на камне не оставила от Бохума, в состав которого вышел Иван Ордец. Смотрите видео голов на Футбол 24.

Сане открыл счет в матче уже на 4-й минуте, когда классно положил в ближнюю девятку после паса Комана. Де Лигт замкнул навес Киммиха с углового, а Коман и Мане еще до перерыва оформили разгромное преимущество мюнхенцев.

Бавария на выезде разбила Бохум – бенефис Мане и Комана, семь голов для Ордеца

Садьо записал в свой актив дубль в начале второй половины голом с пенальти. Гамбоа срезал мяч в свои ворота, сделав счет 0:6, но Бавария не остановилась – Гнабри забил седьмой гол в ворота команды Ордеца, не доигравшего матч до конца.