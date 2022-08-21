Приниження Ордеця у відеоогляді матчу Бохум – Баварія – 0:7
Лерой Сане 4’
Маттейс Де Лігт 25’
Кінгслі Коман 33’
Садьйо Мане 43’
Садьйо Мане 58’
Крістіан Гамбоа 69’
Серж Гнабрі 76’
4’ Лерой Сане
25’ Маттейс Де Лігт
33’ Кінгслі Коман
43’ Садьйо Мане
58’ Садьйо Мане
69’ Крістіан Гамбоа
76’ Серж Гнабрі
Сане відкрив рахунок в матчі вже на 4 хвилині, коли класно поклав у ближню дев'ятку після пасу Комана. Де Лігт замкнув навіс Кімміха з кутового, а Коман та Мане ще до перерви оформили розгромну перевагу мюнхенців.
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Садьйо записав до свого активу дубль на початку другої половини голом з пенальті. Гамбоа зрізав м'яч у власні ворота, зробивши рахунок 0:6, але Баварія не зупинилась – Гнабрі забив сьомий цвях у ворота команди Ордеця, який не дограв матч до кінця.
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