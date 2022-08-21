Баварія каменя на камені не залишила від Бохума, в складі якого вийшов Іван Ордець. Дивіться відео голів на Футбол 24.

Сане відкрив рахунок в матчі вже на 4 хвилині, коли класно поклав у ближню дев'ятку після пасу Комана. Де Лігт замкнув навіс Кімміха з кутового, а Коман та Мане ще до перерви оформили розгромну перевагу мюнхенців.

Баварія на виїзді розтрощила Бохум – бенефіс Мане і Комана, сім голів для Ордеця

Садьйо записав до свого активу дубль на початку другої половини голом з пенальті. Гамбоа зрізав м'яч у власні ворота, зробивши рахунок 0:6, але Баварія не зупинилась – Гнабрі забив сьомий цвях у ворота команди Ордеця, який не дограв матч до кінця.