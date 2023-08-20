Унион в матче с двумя нереализованными пенальти одолел Майнц – Беренс оформил хет-трик, Ажорк стал главным неудачником
В воскресенье 1-й тур чемпионата Германии продолжили два матча. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Германия, Бундеслига, 1-й тур
Унион Берлин – Майнц – 3:1
Голы: Беренс, 1, 9, 70, Пантович, 90+6 – Каси, 64
Нереализованный пенальти: Ажорк, 63, 88 (Майнц)
Айнтрахт – Дармштадт – начало матча в 18:30
Боруссия Д на последних минутах дожала Кельн, Байер перестрелял РБ Лейпциг, Штутгарт растоптал Бохум с Ордецем
В первом матче дня Унион разбил Майнц. Героем матча стал Кевин Беренс, которому удалось записать в свой актив хет-трик. 32-летний форвард открыл счет уже на первых секундах благодаря рикошету от штанги. Через десять минут он удвоил преимущество берлинцев, головой направив сферу под правую стойку. Фофана в середине тайма мог добивать Майнц, но попал в перекладину.
После перерыва Лейте нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Ажорк пробил неудачно, но Каси был первым на добивании. Однако уже совсем скоро Беренс снова восстановил разрыв в два мяча. У Ажорка был шанс реабилитироваться за свой промах, но на пути мяча стала перекладина. За 2 минуты до завершения поединка французский нападающий оформил статус главного неудачника, еще раз промахнувшись с пенальти. Уже в добавленное время Патнович окончательно добил деморализованного соперника.
Бавария на выезде не без проблем разгромила Вердер – Кейн оформил дебютные гол + пас, Сане отметился дублем