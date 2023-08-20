Германия, Бундеслига, 1-й тур

Унион Берлин – Майнц – 3:1

Голы: Беренс, 1, 9, 70, Пантович, 90+6 – Каси, 64

Нереализованный пенальти: Ажорк, 63, 88 (Майнц)

Айнтрахт – Дармштадт – начало матча в 18:30

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В первом матче дня Унион разбил Майнц. Героем матча стал Кевин Беренс, которому удалось записать в свой актив хет-трик. 32-летний форвард открыл счет уже на первых секундах благодаря рикошету от штанги. Через десять минут он удвоил преимущество берлинцев, головой направив сферу под правую стойку. Фофана в середине тайма мог добивать Майнц, но попал в перекладину.

После перерыва Лейте нарушил правила в своей штрафной и арбитр назначил пенальти в ворота хозяев. Ажорк пробил неудачно, но Каси был первым на добивании. Однако уже совсем скоро Беренс снова восстановил разрыв в два мяча. У Ажорка был шанс реабилитироваться за свой промах, но на пути мяча стала перекладина. За 2 минуты до завершения поединка французский нападающий оформил статус главного неудачника, еще раз промахнувшись с пенальти. Уже в добавленное время Патнович окончательно добил деморализованного соперника.

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