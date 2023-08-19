В субботу 1-й тур чемпионата Германии продолжили несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Германия, Бундеслига, 1-й тур

Аугсбург – Боруссия М – 4:4

Голы: Реджбецай, 29, Бауэр, 41, Михель, 45+7 (п.), Варгас, 76 – Итакура, 13, Чванчара, 27, 90+7 (п.), Нгуму, 37

Байер – РБ Лейпциг – 3:2

Голы: Фримпонг, 24, Та, 35, Вирц, 64 – Ольмо, 40, Опенда, 71

Вольфсбург – Хайденхайм – 2:0

Голы: Винд, 6, 27

Хоффенхайм – Фрайбург – 1:2

Голы: Кабак, 51 – Саллай, 39 (аг.), Шаллай, 45+3

Штутгарт – Бохум – 5:0

Голы: Гирасси, 18, 77, Загаду, 38, Вамангитука, 60, 68

Боруссия Д – Кельн – начало матча в 19:30

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Настоящее безумие устроили Аугсбург и Боруссия М. Хозяева в первом тайме постоянно были в роли догоняющих, на шаг уступая сопернику, но на перерыв ушли при счете 3:3. В середине второй сорокапятиминутки Аугсбург впервые в матче вышел вперед и, казалось, возьмет дебютные три очка. Однако на седьмой (!!!) добавленной минуте пенальти разрушил надежды хозяев – чешский форвард Томаш Чванчара в первом же матче в Бундеслиге оформил дубль и спас для "жеребцов" ничью.

Байер неожиданно перестрелял РБ Лейпциг. После феерии в Суперкубке Германии ("быки" разгромили Баварию 3:0), именно подопечные Марко Розе считались фаворитами противостояния. Однако два гола "фармацевтов" еще до середины первого тайма остудили пыл соперника – отквитать удалось лишь один мяч. После перерыва хозяева забили в третий раз, позволив РБ Лейпциг сократить счет до минимума. На большее не хватило времени и сил.

Вольфсбург указал на место новичку Бундеслиги Хайденхайму. Винд в первом тайме забил два сухих гола и "волки" на классе довели матч до победы.

Фрайбург на выезде переиграл Хоффенхайм. Судьбу матча решили два гола, забитые в конце первого тайма. Сначала Саллай срезал мяч в собственные ворота, а уже в добавленное время Шаллай удвоил победу гостей. Кабак сразу после перерыва забил гол престижа, но для получения хотя бы очка этого оказалось мало.

Штутгарт поставил на колени Бохум, забив в ворота рурцев 5 сухих мячей. Свою долю позора за такой результат получил и манкурт Ордец, который продолжает находиться в аренде в Бохуме из московского Динамо.

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