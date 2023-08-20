Німеччина, Бундесліга, 1-й тур

Уніон Берлін – Майнц – 4:1

Голи: Беренс, 1, 9, 70, Пантовіч, 90+6 – Касі, 64

Нереалізований пенальті: Ажорк, 63, 88 (Майнц)

Айнтрахт – Дармштадт – початок матчу о 18:30

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У першому матчі дня Уніон розбив Майнц. Героєм матчу став Кевін Беренс, якому вдалось записати до свого доробку хет-трик. 32-річний форвард відкрив рахунок вже на перших секундах завдяки рикошету від штанги. За десять хвилин він подвоїв перевагу берлінців, головою скерувавши сферу під праву стійку. Фофана в середині тайму міг добивати Майнц, але влучив у поперечину.

По перерві Лейте порушив правила у власному штрафному і арбітр призначив пенальті у ворота господарів. Ажорк пробив невдало, але Касі був першим на добиванні. Однак вже зовсім скоро Беренс знову відновив розрив у два м'ячі. У Ажорка був шанс реабілітуватись за свій промах, але на шляху м'яча стала поперечина. За 2 хвилина до завершення поєдинку французький нападник оформив статус головного невдахи, ще раз схибивши з пенальті. Вже у доданий час Патновіч остаточно добив деморалізованого суперника.

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