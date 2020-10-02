Матч в Берлине между Унионом и Майнцом был примечателен тем фактом, что обе команды побед в новом сезоне пока не знали. При этом гости на днях ещё и уволили тренера Ахима Байерлорцера, против которого бастовали футболисты. К отчётному поединку команду готовил его ассистент Ян-Моритц Лихте.

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Поединок начался для Майнца ужасно. Уже на 13-й минуте нападающий хозяев Крузе открыл счёт, замкнув навес Беккера с правого фланга – 1:0. Унион стал шестым клубом Макса, за который он забивал в Бундеслиге – это второй показатель в истории после Михаэля Списа.

Гости сумели выровнять игру в середине первого тайма, но после перерыва случилась настоящая катастрофа. Через три минуты после возобновления игры Ингвартсен оказался в полном одиночестве на линии вратарской, получил точную подачу от Триммеля и расстрелял ворота – 2:0. На 63-й минуте Триммель оформил второй ассист, подав на голову Фридриха со штрафного – 3:0. Через минуту после этого тренер берлинцев Урс Фишер выпустил Бюльтера и Похьянпало; не телевидение даже не успели прокрутить титры, как они организовали ещё один гол – 4:0.

Он стал последним во встрече. Майнц потерпел третье поражение подряд в Бундеслиге с суммарным счетом 2:11 – ниже по турнирной таблице находится только Шальке. Унион же набрал четыре зачётных балла, временно поднявшись аж на третью строчку.

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