Унион Берлин усилил вратарскую позицию голкипером Ливерпуля Лорисом Кариусом, сообщает официальный сайт клуба.

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Лорис будет защищать цвета столичной команды на правах аренды, сотрудничество рассчитано на год. Прошлый сезон 27-летний немец провел в лагере Бешикташа, где сыграл 25 матчей в турецком чемпионате и пропустил 28 голов.

Напомним, Кариус "прославился" после финала Лиги чемпионов 2017/18, когда после двух фейлов лишил Ливерпуль золотых медалей турнира, подарив победу Реала.

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