Матч у Берліні між Уніоном і Майнцом був примітний тим фактом, що обидві команди перемог у новому сезоні поки не знали. Гості ж на днях ще й звільнили тренера Ахіма Баєрлорцера, проти якого бастували футболісти. До звітного поєдинку команду готував його асистент Ян-Морітц Ліхте.

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Поєдинок розпочався для Майнца жахливо. Вже на 13-й хвилині нападник господарів Крузе відкрив рахунок, замкнувши навіс Беккера з правого флангу – 1:0. Уніон став шостим клубом Макса, за який він забивав у Бундеслізі – це другий показник в історії після Міхаеля Спіса.

Гості зуміли вирівняти гру в середині першого тайму, але по перерві сталася справжня катастрофа. Через три хвилини після відновлення гри Інгвартсен опинився у повній самотності на лінії воротарського, отримав точну подачу від Тріммеля й розстріляв ворота – 2:0. На 63-й Тріммель оформив другий асист, подавши на голову Фрідріха зі штрафного – 3:0. За хвилину після цього тренер берлінців Урс Фішер випустив Бюльтера та Пох'янпало; не телебаченні навіть не встигли прокрутити титри, як вони організували ще один гол – 4:0.

Він став останнім у зустрічі. Майнц зазнав третьої поспіль поразки в Бундеслізі із сумарним рахунком 2:11 – нижче по турнірній таблиці перебуває тільки Шальке. Уніон же набрав чотири залікових бали, тимчасово піднявшись аж на третю сходинку.

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