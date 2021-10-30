Унион Берлин – Бавария – 2:5 – видео голов и обзор матча
21:47 - Читати українською
Унион Берлин уступил Баварии в рамках 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".
завершено
43’ Нико Гисельман
65’ Джулиан Райерсон
Лерой Сане 35’
Кингсли Коман 61’
Томас Мюллер 80’
35’ Лерой Сане
43’ Нико Гисельман
61’ Кингсли Коман
65’ Джулиан Райерсон
80’ Томас Мюллер
Мюнхенцы хотели реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Германии, да и с Унионом были старые счета. В прошлом сезоне берлинцы стали единственной командой, не проигравшей Баварии в рамках чемпионата.
РБ Лейпциг упустил победу над Айнтрахтом, Бавария разгромила Унион, реабилитировавшись за вылет из Кубка
В итоге действующие чемпионы отгрузили сопернику пять мячей, а отквитать позволили всего два.
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