Унион Берлин уступил Баварии в рамках 10-го тура Бундеслиги. Смотрите видео голов и обзор матча на "Футбол 24".

Мюнхенцы хотели реабилитироваться за позорный вылет из Кубка Германии, да и с Унионом были старые счета. В прошлом сезоне берлинцы стали единственной командой, не проигравшей Баварии в рамках чемпионата.

РБ Лейпциг упустил победу над Айнтрахтом, Бавария разгромила Унион, реабилитировавшись за вылет из Кубка

В итоге действующие чемпионы отгрузили сопернику пять мячей, а отквитать позволили всего два.