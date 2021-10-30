Бавария разгромила Унион, реабилитировавшись за вылет из Кубка, Байер снова проиграл, Боруссия Д одолела Кельн
В субботу в 10 туре чемпионата Германии состоялось несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футболе 24".
Германия, Бундеслига, 10-й тур
Арминия – Майнц – 1:2
Голы: Ларусен, 42 – Сон Ли, 25, Буркардт, 69
Байер – Вольфсбург – 0:2
Голы: Нмеча, 48, Арнольд, 51
Удаление: Лакруа, 90+5 (Вольфсбург, красная карточка)
Нереализованный пенальти: Аларио, 90+6 (Байер)
Боруссия Д – Кельн – 2:0
Голы: Азар, 40, Тиггес, 64
Унион Берлин – Бавария – 2:5
Голы: Гисельман, 43, Райерсон, 65 – Левандовски, 15 (пен.), 23, Сане, 35, Коман, 61, Мюллер, 80
Фрайбург – Гройтер Фюрт – 3:1
Голы: Аста, 20 (аг.), Хёфлер, 39, Грифо, 78 (пен.) – Левелинг, 74
Айнтрахт – РБ Лейциг – начало встречи в 19:30
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Один из аутсайдеров турнирной таблицы – Арминия – принимал на своем поле крепкого середняка Майнц. Хозяева пропустили в середине первого тайма, но еще до перерыва сумели отыграться, забив "гол в раздевалку". В середине второй сорокапятиминутки "карнавальщики" снова вышли вперед, воспользовавшись ошибкой защиты. На большее команд не хватило и Майнц ворвался в топ-5 Бундеслиги.
Байер, изрядно затормозивший в последних матчах (две подряд неудачи в Бундеслиге и сенсационный вылет из Кубка Германии от Карлсруэ), пытался реабилитироваться в матче с Вольфсбургом. Леверкузенцы имели преимущество во владении мячом, однако полностью проиграли первый тайм по ударам. После перерыва "волки" взялись воплощать количество в качество и в течение трех минут дважды отправляли "фармацевтов" в нокдаун. Уже в добавленное время гости остались в меньшинстве, и Аларио мог забить гол престижа, но переиграть Кастельса не сумел.
Дортмундская Боруссия в погоне за Баварией в течение первого тайма никак не могла распаковать ворота Кельна. Более того, Кельн был более агрессивным во всех компонентах игры и за пять минут до перерыва... пропустил – Азар головой результативно замкнул передачу Беллингема. После отдыха на поле появился Тиггес и за шесть минут удвоил преимущество "шмелей".
Бавария после позорного вылета из Кубка Германии от Борусии М (0:5) пыталась доказать случайность такого счета в матче с Унионом. Левандовски в течение восьми минут (с пенальти и игры) оформил дубль, а впоследствии Сане фактически снял вопрос о победителе. Однако берлинцы были не согласны с таким развитием событий и на исходе тайма возродили интригу. После перерыва команды в течение четырех минут обменялись голами – сдаваться без боя Унион не хотел. В конце матча Мюллер точным ударом поставил жирную точку.
Худшая команда Бундеслиги – Гройтер Фюрт – пропустила в первом тайме матча с Фрайбургом дважды. Сначала гости "оформили" автогол, срезав прострельную передачу в свои ворота, а впоследствии не удержали соперника после навеса с углового. В середине второго тайма "трехлистники" огрызнулись результативным ударом и борьба завязалась с новой силой. Однако ненадолго: Грифо с пенальти наказал соперника за грязный подкат.