"Последние недели были тяжелыми. Сейчас сложно подобрать правильные слова. В голове много разных мыслей. Я пытался расслабиться во время отпуска, насладиться временем с семьей. Опыт помог сохранить хладнокровие. В молодые годы я бы гораздо труднее пережил это все, а так понимал, что происходит, о чем пишет пресса.

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Я счастлив, что нашелся компромисс, что смогу вернуться к футболу уже в Барселоне. Это следующий шаг в карьере. Я хотел поиграть в другом чемпионате, не в Бундеслиге. Давно принял это решение. Но оно было самым трудным в жизни. Хочется открыть для себя и семьи что-нибудь новое. Скоро дочь Клара пойдет в школу. Если что-то и менять, то только сейчас. Барселона – уникальная возможность. Я уже начал учить испанский.

Чувствую себя сильным физически и морально. И Барселона это видела, предлагая контракт до 2026-го. Но и тогда не обязательно будет конец, хочу много лет играть на высоком уровне. В прошлом сезоне у Барселоны были проблемы, но у клуба невероятный потенциал, сейчас проводятся хорошие трансферы. Клуб на верном пути. Я хочу выигрывать с Барсой трофеи.

Я еще вернусь в Мюнхен для нормального прощания. Раздам ​​подарки для партнеров, тренеров и персонала. Я провел здесь 8 прекрасных лет. Думаю, мы сможем забыть то, что происходило в последнее время. Было лишнее с обеих сторон. Не хочу, чтобы мой период в Баварии был омрачен этим всем. Очень благодарен болельщикам, которые всегда меня поддерживали", – сказал Роберт в интервью Bild.

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