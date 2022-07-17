"Останні тижні були важкими. Зараз складно підібрати правильні слова. У голові багато різних думок. Я намагався розслабитися під час відпустки, насолодитися часом з сім'єю. Досвід допоміг зберегти холоднокровність. У молоді роки я б значно важче пережив це все, а так розумів, що відбувається, про що пише преса.

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Я щасливий, що знайшовся компроміс, що зможу повернутися до футболу вже в Барселоні. Це наступний крок у кар'єрі. Я хотів пограти в іншому чемпіонаті, не в Бундеслізі. Давно прийняв це рішення. Але воно було найважчим у житті. Хочеться відкрити для себе та сім'ї щось нове. Скоро дочка Клара піде в школу. Якщо щось і змінювати, то тільки зараз. Барселона – унікальна можливість. Я вже почав вчити іспанську.

Відчуваю себе сильним фізично та морально. І Барселона це бачила, пропонуючи контракт до 2026-го. Але й тоді не обов'язково буде кінець, хочу ще багато років грати на високому рівні. У минулому сезоні Барселона мала проблеми, але в клубу неймовірний потенціал, зараз проводяться хороші трансфери. Клуб на правильному шляху. Я хочу вигравати з Барсою трофеї.

Я ще повернуся в Мюнхен для нормального прощання. Роздам подарунки для партнерів, тренерів і персоналу. Я провів тут 8 прекрасних років. Думаю, ми зможемо забути те, що відбувалося останнім часом. Було зайве з обох сторін. Не хочу, щоб мій період у Баварії був затьмарений цим всім. Дуже вдячний вболівальникам, які завжди мене підтримували", – сказав Роберт в інтерв'ю Bild.

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