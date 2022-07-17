Мюнхенцы все же выторговали у каталонцев желаемую сумму за Роберта Левандовски, но согласились не раскрывать это прессе.

Левандовски обойдется Барселоне гораздо дороже, чем ожидалось. Сам форвард согласился на уменьшение зарплаты, но его агент Пини Захави потребовал 20 миллионов евро для себя комиссионных, сообщает известный журналист Альфредо Мартинес.

Бавария также выбила у Барселоны желаемые 60 миллионов, сообщает авторитетное издание El Pais. Ранее в СМИ говорили о 45 млн за трансфер + 5 млн в виде бонусов. Однако источник уверяет, что бонусы дотянут до 15 миллионов и будут до смеха легкодоступны.

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Барса пришлет в Мюнхен 5 миллионов евро, если в течение контракта Левандовски команда будет выходить в Лигу чемпионов. Еще 10 миллионов придется отдать, если поляк просто завершит следующий сезон в Барселоне, а не уйдет оттуда зимой.

Каталонцы согласились выплатить 60 миллионов с одним условием – Бавария не будет об этом публично говорить, а поддержит информацию о 50 млн. Барселона боится осуждения от прессы и болельщиков, если те узнают реальную цену трансфера.

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